Тип амортизатора давление газа Параметр SFE32/22X187A парные номера артикулов 32-V96-A Способ крепления амортизатора верхний стержень SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор передний GAS L 32-V95-A представлена по производителю BOGE с артикулом 32-V95-A. У данной детали есть аналоги с номерами: Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор передний GAS L 32-V95-A, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BOGE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.