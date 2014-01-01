|Производитель / Поставщик
|BOGE
|№ Производителя
|32N02A
|Наименование
|Амортизатор
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Параметр
|SFE32/22X148A
|Сторона установки
|справа
|парные номера артикулов
|32-N03-A
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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