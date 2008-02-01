Тип амортизатора давление газа Параметр SE27/13X117 Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор задний Рено Kangoo представлена по производителю BOGE с артикулом 27-M49-B. У данной детали есть аналоги с номерами: 27M49B Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний Рено Kangoo на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BOGE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.