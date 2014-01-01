|Производитель / Поставщик
|BOGE
|№ Производителя
|27K17S
|Наименование
|Амортизатор
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Параметр
|SEXOV26X
|Сторона установки
|справа
|Усиленное оснащение
|Альтернативный ремкомплект
|27-K17-A
|парные номера артикулов
|27-K16-S
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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