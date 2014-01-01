Производитель / Поставщик BLUMAQ № Производителя 0R9308B Наименование Блок двигателя CAT 3116 для автобуса ЛиАЗ-5256 (с коленвалом, шатунами и поршнями)

Запчасть блок двигателя CAT 3116 для автобуса ЛиАЗ-5256 (с коленвалом шатунами и поршнями) представлена по производителю BLUMAQ с артикулом 0R9308B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить блок двигателя CAT 3116 для автобуса ЛиАЗ-5256 (с коленвалом шатунами и поршнями), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя BLUMAQ. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.