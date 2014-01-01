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Амортизатор артикул 22193032 BILSTEIN в Алматы

22193032 BILSTEIN Амортизатор
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 22193032
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба
для заменяемого номера 1BH, 2MQ, 2MR
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя BILSTEIN с артикулом 22193032 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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