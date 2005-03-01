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VNE-B311_амортизатор передний газовый!\ Peugeot 307 1.4-2.0/1.4HDi-2.0HDi 00> артикул 22113115 BILSTEIN в Алматы

22113115 BILSTEIN VNE-B311_амортизатор передний газовый!\ Peugeot 307 1.4-2.0/1.4HDi-2.0HDi 00>
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 22113115
Наименование VNE-B311_амортизатор передний газовый!\ Peugeot 307 1.4-2.0/1.4HDi-2.0HDi 00>
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 2005.06 - 2009.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 2005.03 - 2008.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

Если хотите купить VNE-B311_амортизатор передний газовый!\ Peugeot 307 1.4-2.0/1.4HDi-2.0HDi 00> производителя BILSTEIN с артикулом 22113115 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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