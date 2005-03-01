|Производитель / Поставщик
|BILSTEIN
|№ Производителя
|22113115
|Наименование
|VNE-B311_амортизатор передний газовый!\ Peugeot 307 1.4-2.0/1.4HDi-2.0HDi 00>
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя скоба
|Система амортизатора
|двухтрубный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 140
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
PEUGEOT
307 (3A/C)
1.6 HDi
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 Break (3E)
1.6 HDi
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 CC (3B)
2.0 HDi 135
2005.06 - 2009.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
1.6 HDI 90
2005.03 - 2008.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
2.0 16V
2005.03 - 2008.04
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