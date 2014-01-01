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Амортизатор артикул 22106605 BILSTEIN в Алматы

22106605 BILSTEIN Амортизатор
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 22106605
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба
парные номера артикулов 22-106612
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя BILSTEIN с артикулом 22106605 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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