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Амортизатор артикул 21030444 BILSTEIN в Алматы

21030444 BILSTEIN Амортизатор
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 21030444
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Способ крепления амортизатора Нижняя пластина, верхний стержень
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм] 50
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя BILSTEIN с артикулом 21030444 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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