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Амортизатор артикул 19220567 BILSTEIN в Алматы

19220567 BILSTEIN Амортизатор
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 19220567
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Демпфер без пружинной опоры
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя BILSTEIN с артикулом 19220567 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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