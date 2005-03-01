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BNE-B312_амортизатор задний газовый!\ Peugeot 307 1.4 01> артикул 19113128 BILSTEIN в Алматы

19113128 BILSTEIN BNE-B312_амортизатор задний газовый!\ Peugeot 307 1.4 01>
Производитель / Поставщик BILSTEIN
№ Производителя 19113128
Наименование BNE-B312_амортизатор задний газовый!\ Peugeot 307 1.4 01>
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Демпфер без пружинной опоры
Способ крепления амортизатора нижнее отверстие, верхний стержень
Система амортизатора двухтрубный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 110 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 130 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 2009.11 - Выпускается
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CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 2009.11 - Выпускается
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
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CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
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PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11

Если хотите купить BNE-B312_амортизатор задний газовый!\ Peugeot 307 1.4 01> производителя BILSTEIN с артикулом 19113128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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