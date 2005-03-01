|Производитель / Поставщик
|BILSTEIN
|№ Производителя
|19113128
|Наименование
|BNE-B312_амортизатор задний газовый!\ Peugeot 307 1.4 01>
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Демпфер без пружинной опоры
|Способ крепления амортизатора
|нижнее отверстие, верхний стержень
|Система амортизатора
|двухтрубный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 II (NC_)
1.2 THP 110
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.2 THP 130
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.4 VTi 95
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 BlueHDi 100
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 BlueHDi 115
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 BlueHDi 120
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 HDi 110
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 HDi 115
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 HDi 90
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 THP 155
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 VTi 120
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
1.6 VTi 120 LPG
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 II (NC_)
2.0 HDi / BlueHDi 150
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 140
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
PEUGEOT
307 (3A/C)
1.6 HDi
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
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