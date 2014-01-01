|Производитель / Поставщик
|BILSTEIN
|№ Производителя
|18140651
|Наименование
|Амортизатор рулевого управления
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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