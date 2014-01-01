Тип осветительного прибора светодиодный Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки справа, слева Высота [мм] 32 Ширина [мм] 32 Длина [мм] 130 Функция осветительного прибора со светом габаритного огня (LED), Со светом световозвращателя Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP6K9K проверочное значение ECE-R3, E1 1395, E1 1396, CCC, ECE-R91 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 1 Цвет излучения светодиода желтый Длина кабеля [мм] 1500 Тип корпуса Корпус с пластмассовой крышкой Цвет корпуса черный цвет стекла фары желтый потребляемая мощность [Вт] 1 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом Количество втычных контактов 2 Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 7439-92-1; свинец

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