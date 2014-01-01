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Фонарь габаритный 2PS008645001 HELLA артикул 2PS008645001 BEHR-HELLA в Алматы

2PS008645001 BEHR-HELLA Фонарь габаритный 2PS008645001 HELLA
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PS008645001
Наименование Фонарь габаритный 2PS008645001 HELLA
Тип сборки Резьбовое соединение, Навес
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки справа, слева
Высота [мм] 32
Ширина [мм] 32
Длина [мм] 130
Функция осветительного прибора со светом габаритного огня (LED), Со светом световозвращателя
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
проверочное значение ECE-R3, E1 1395, E1 1396, CCC, ECE-R91
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 1
Цвет излучения светодиода желтый
Длина кабеля [мм] 1500
Тип корпуса Корпус с пластмассовой крышкой
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары желтый
потребляемая мощность [Вт] 1
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом
Количество втычных контактов 2
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Запчасть фонарь габаритный 2PS008645001 Хелла представлена по производителю HELLA с артикулом 2PS008645001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PS008645001, 098221874, 098221876. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный 2PS008645001 Хелла на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный 2PS008645001 HELLA BEHR-HELLA с артикулом 2PS008645001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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