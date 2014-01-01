|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PS008645001
|Наименование
|Фонарь габаритный 2PS008645001 HELLA
|Тип сборки
|Резьбовое соединение, Навес
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|справа, слева
|Высота [мм]
|32
|Ширина [мм]
|32
|Длина [мм]
|130
|Функция осветительного прибора
|со светом габаритного огня (LED), Со светом световозвращателя
|Количество функций лампы освещения
|2
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP6K9K
|проверочное значение
|ECE-R3, E1 1395, E1 1396, CCC, ECE-R91
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Количество светодиодов
|1
|Цвет излучения светодиода
|желтый
|Длина кабеля [мм]
|1500
|Тип корпуса
|Корпус с пластмассовой крышкой
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|желтый
|потребляемая мощность [Вт]
|1
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с проводом
|Количество втычных контактов
|2
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|7439-92-1; свинец
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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