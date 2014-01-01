|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PS007972011
|Наименование
|Фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE
|Тип сборки
|заклеено, Навес
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|справа, слева
|Высота [мм]
|34
|Ширина [мм]
|54
|Длина [мм]
|104
|Функция осветительного прибора
|Со светом световозвращателя, со светом габаритного огня (LED)
|Количество функций лампы освещения
|2
|Тип защиты (IP-код)
|IP5K9K
|проверочное значение
|ECE-R3, E1 508
|Количество светодиодов
|4
|Цвет излучения светодиода
|желтый
|Длина кабеля [мм]
|500
|Тип корпуса
|Корпус с пластмассовой крышкой
|Цвет корпуса
|белый
|цвет стекла фары
|желтый
|потребляемая мощность [Вт]
|1,0
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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