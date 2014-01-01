Тип осветительного прибора светодиодный Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки справа, слева Высота [мм] 34 Ширина [мм] 54 Длина [мм] 104 Функция осветительного прибора Со светом световозвращателя, со светом габаритного огня (LED) Количество функций лампы освещения 2 Тип защиты (IP-код) IP5K9K проверочное значение ECE-R3, E1 508 Количество светодиодов 4 Цвет излучения светодиода желтый Длина кабеля [мм] 500 Тип корпуса Корпус с пластмассовой крышкой Цвет корпуса белый цвет стекла фары желтый потребляемая мощность [Вт] 1,0 Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE представлена по производителю HELLA с артикулом 2PS007972011. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PS007972011, 042071, 1443884, 1391144, 1365973, 1365975, 7711402NAE. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.