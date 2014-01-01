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Фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE артикул 2PS007972011 BEHR-HELLA в Алматы

2PS007972011 BEHR-HELLA Фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PS007972011
Наименование Фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE
Тип сборки заклеено, Навес
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки справа, слева
Высота [мм] 34
Ширина [мм] 54
Длина [мм] 104
Функция осветительного прибора Со светом световозвращателя, со светом габаритного огня (LED)
Количество функций лампы освещения 2
Тип защиты (IP-код) IP5K9K
проверочное значение ECE-R3, E1 508
Количество светодиодов 4
Цвет излучения светодиода желтый
Длина кабеля [мм] 500
Тип корпуса Корпус с пластмассовой крышкой
Цвет корпуса белый
цвет стекла фары желтый
потребляемая мощность [Вт] 1,0
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE представлена по производителю HELLA с артикулом 2PS007972011. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PS007972011, 042071, 1443884, 1391144, 1365973, 1365975, 7711402NAE. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь боковой габаритный диодный 4-SERIE BEHR-HELLA с артикулом 2PS007972011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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