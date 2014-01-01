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Фонарь габаритный п/прицепа белый Hella 2PG008645041 артикул 2PG008645977 BEHR-HELLA в Алматы

2PG008645977 BEHR-HELLA Фонарь габаритный п/прицепа белый Hella 2PG008645041
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PG008645977
Наименование Фонарь габаритный п/прицепа белый Hella 2PG008645041
Тип сборки Навес, Резьбовое соединение
Тип крепления для горизонтального укрепления, для вертикального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки спереди
Высота [мм] 16
Ширина [мм] 32
Длина [мм] 130
Функция осветительного прибора Со светом световозвращателя, с позиционным светом (LED)
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
проверочное значение SAE, ECE-R3, ECE-R7
Вид допуска проверен обществом автотракторных инженеров(SAE), ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 1
Цвет излучения светодиода белый
Длина кабеля [мм] 500
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 1
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом, Электромагнитная совместимость
Количество 50
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь габаритный п/прицепа белый Хелла 2PG008645041 представлена по производителю HELLA с артикулом 2PG008645977. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PG008645977 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный п/прицепа белый Хелла 2PG008645041 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный п/прицепа белый Hella 2PG008645041 BEHR-HELLA с артикулом 2PG008645977 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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