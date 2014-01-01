Тип осветительного прибора светодиодный Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки спереди Высота [мм] 16 Ширина [мм] 32 Длина [мм] 130 Функция осветительного прибора Со светом световозвращателя, с позиционным светом (LED) Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP6K9K проверочное значение SAE, ECE-R3, ECE-R7 Вид допуска проверен обществом автотракторных инженеров(SAE), ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 1 Цвет излучения светодиода белый Длина кабеля [мм] 500 Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 1 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом, Электромагнитная совместимость Количество 50 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

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