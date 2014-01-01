Тип осветительного прибора светодиодный Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки спереди Высота [мм] 16 Ширина [мм] 32 Длина [мм] 130 Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED), Со светом световозвращателя Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP6K9K проверочное значение ECE-R7, SAE Вид допуска проверено E-Typ, ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 1 Цвет излучения светодиода белый Длина кабеля [мм] 500 Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 1 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом, Электромагнитная совместимость Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть Фонарь габаритный белый светодиодный представлена по производителю HELLA с артикулом 2PG008645971. У данной детали есть аналоги с номерами: 0867592, 098231873, 2PG008645041, 2PG008645047. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HELLA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.