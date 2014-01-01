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Фонарь габаритный белый светодиодный артикул 2PG008645971 BEHR-HELLA в Алматы

2PG008645971 BEHR-HELLA Фонарь габаритный белый светодиодный
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PG008645971
Наименование Фонарь габаритный белый светодиодный
Тип сборки Навес, Резьбовое соединение
Тип крепления для вертикального укрепления, для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки спереди
Высота [мм] 16
Ширина [мм] 32
Длина [мм] 130
Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED), Со светом световозвращателя
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
проверочное значение ECE-R7, SAE
Вид допуска проверено E-Typ, ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 1
Цвет излучения светодиода белый
Длина кабеля [мм] 500
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 1
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с проводом, Электромагнитная совместимость
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть Фонарь габаритный белый светодиодный представлена по производителю HELLA с артикулом 2PG008645971. У данной детали есть аналоги с номерами: 0867592, 098231873, 2PG008645041, 2PG008645047. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HELLA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный белый светодиодный BEHR-HELLA с артикулом 2PG008645971 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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