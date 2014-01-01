|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PF961167021
|Наименование
|Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95 MB Actros/Axor
|Тип сборки
|Монтаж
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|C5W
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|справа, слева
|Высота [мм]
|42
|Ширина [мм]
|40
|Длина [мм]
|100
|Функция осветительного прибора
|со стояночным огнем
|Количество функций лампы освещения
|1
|Тип защиты (IP-код)
|IP5K9K
|проверочное значение
|ECE-R7
|Вид допуска
|проверено E-Typ
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|потребляемая мощность [Вт]
|5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Количество
|2
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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