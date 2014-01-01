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Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95 MB Actros/Axor артикул 2PF961167021 BEHR-HELLA в Алматы

2PF961167021 BEHR-HELLA Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95 MB Actros/Axor
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PF961167021
Наименование Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95 MB Actros/Axor
Тип сборки Монтаж
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп C5W
Напряжение [В] 24
Сторона установки справа, слева
Высота [мм] 42
Ширина [мм] 40
Длина [мм] 100
Функция осветительного прибора со стояночным огнем
Количество функций лампы освещения 1
Тип защиты (IP-код) IP5K9K
проверочное значение ECE-R7
Вид допуска проверено E-Typ
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество 2
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор представлена по производителю BEHR HELLA с артикулом 2PF961167021. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BEHR HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95 MB Actros/Axor BEHR-HELLA с артикулом 2PF961167021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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