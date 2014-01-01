Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп C5W Напряжение [В] 24 Сторона установки справа, слева Высота [мм] 42 Ширина [мм] 40 Длина [мм] 100 Функция осветительного прибора со стояночным огнем Количество функций лампы освещения 1 Тип защиты (IP-код) IP5K9K проверочное значение ECE-R7 Вид допуска проверено E-Typ Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество 2 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор представлена по производителю BEHR HELLA с артикулом 2PF961167021. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BEHR HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.