Тип ламп светодиодный проверочное значение ECE Напряжение [В] 12, 24 Количество светодиодов 1 Количество функций лампы освещения 1 Длина кабеля [мм] 8000 Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED) цвет стекла фары прозрачный Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть 2PF959590-237 (HELLA) Габаритный фонарь представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF959590237. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF959590237, 2PF959590437, 1150384. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 2PF959590-237 (HELLA) Габаритный фонарь на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.