Тип ламп светодиодный проверочное значение ECE Напряжение [В] 12, 24 Количество светодиодов 1 Количество функций лампы освещения 1 Длина кабеля [мм] 500 Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED) цвет стекла фары прозрачный Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь освещения номерного знака представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF959590202. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF959590202 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь освещения номерного знака на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.