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Фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний артикул 2PF959570202 BEHR-HELLA в Алматы

2PF959570202 BEHR-HELLA Фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PF959570202
Наименование Фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 12, 24
Количество светодиодов 1
Количество функций лампы освещения 1
Длина кабеля [мм] 500
Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED)
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF959570202. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF959570202 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний BEHR-HELLA с артикулом 2PF959570202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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