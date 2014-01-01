|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PF959570202
|Наименование
|Фонарь габаритный белый ЛиАЗ передний верхний
|проверочное значение
|ECE
|Напряжение [В]
|12, 24
|Количество светодиодов
|1
|Количество функций лампы освещения
|1
|Длина кабеля [мм]
|500
|Функция осветительного прибора
|с позиционным светом (LED)
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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