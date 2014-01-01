Тип осветительного прибора светодиодный Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки спереди Высота [мм] 40 Ширина [мм] 32 Длина [мм] 35 Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED) Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера Папа Тип защиты (IP-код) IPX4K9K, IP5KX проверочное значение ECE-R7 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 2 Цвет излучения светодиода белый Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 0,9 Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь габаритный передний (белый) LED Хелла представлена по производителю BEHR с артикулом 2PF340825001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF340825001 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный передний (белый) LED Хелла, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BEHR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.