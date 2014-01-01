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Фонарь габаритный передний (белый) LED HELLA артикул 2PF340825001 BEHR-HELLA в Алматы

2PF340825001 BEHR-HELLA Фонарь габаритный передний (белый) LED HELLA
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PF340825001
Наименование Фонарь габаритный передний (белый) LED HELLA
Тип сборки Монтаж
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки спереди
Высота [мм] 40
Ширина [мм] 32
Длина [мм] 35
Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера Папа
Тип защиты (IP-код) IPX4K9K, IP5KX
проверочное значение ECE-R7
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 2
Цвет излучения светодиода белый
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 0,9
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь габаритный передний (белый) LED Хелла представлена по производителю BEHR с артикулом 2PF340825001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF340825001 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный передний (белый) LED Хелла, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BEHR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный передний (белый) LED HELLA BEHR-HELLA с артикулом 2PF340825001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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