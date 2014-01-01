|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PF340825001
|Наименование
|Фонарь габаритный передний (белый) LED HELLA
|Тип сборки
|Монтаж
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|спереди
|Высота [мм]
|40
|Ширина [мм]
|32
|Длина [мм]
|35
|Функция осветительного прибора
|с позиционным светом (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|Папа
|Тип защиты (IP-код)
|IPX4K9K, IP5KX
|проверочное значение
|ECE-R7
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Количество светодиодов
|2
|Цвет излучения светодиода
|белый
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|потребляемая мощность [Вт]
|0,9
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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