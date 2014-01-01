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Фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292, 6213 D5598мм артикул 2PF008405057 BEHR-HELLA в Алматы

2PF008405057 BEHR-HELLA Фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292, 6213 D5598мм
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PF008405057
Наименование Фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292, 6213 D5598мм
Тип сборки Монтаж, Резьбовое соединение
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Высота [мм] 30
Ширина [мм] 98
Длина [мм] 98
Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера открытые концы кабеля
проверочное значение ECE-R7
Вид допуска проверено E-Typ
Количество светодиодов 12
Длина кабеля [мм] 160
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 1,8
Количество 60
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Запчасть фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292 6213 D5598мм представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF008405057. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF008405057 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292 6213 D5598мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292, 6213 D5598мм BEHR-HELLA с артикулом 2PF008405057 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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