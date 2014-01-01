|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PF008405057
|Наименование
|Фонарь габаритный передний белый ЛиАЗ-5292, 6213 D5598мм
|Тип сборки
|Монтаж, Резьбовое соединение
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Высота [мм]
|30
|Ширина [мм]
|98
|Длина [мм]
|98
|Функция осветительного прибора
|с позиционным светом (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|проверочное значение
|ECE-R7
|Вид допуска
|проверено E-Typ
|Количество светодиодов
|12
|Длина кабеля [мм]
|160
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|потребляемая мощность [Вт]
|1,8
|Количество
|60
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|7439-92-1; свинец
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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