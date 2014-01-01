Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Высота [мм] 30 Ширина [мм] 98 Длина [мм] 98 Функция осветительного прибора с позиционным светом (LED) Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера открытые концы кабеля проверочное значение ECE-R7 Вид допуска проверено E-Typ Количество светодиодов 12 Длина кабеля [мм] 160 Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 1,8 Количество 60 Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 7439-92-1; свинец

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