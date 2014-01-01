Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп R10W Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки спереди справа, спереди слева, слева, справа Высота [мм] 38 Ширина [мм] 26 Длина [мм] 100 Функция осветительного прибора со стояночным огнем Количество функций лампы освещения 1 проверочное значение ECE-R7 Вид допуска проверено E-Typ Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный потребляемая мощность [Вт] 10 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество 4 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь габаритный на козырёк представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF001647031. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF001647031, 331100, 098200800, 81252606039, I5214. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный на козырёк на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.