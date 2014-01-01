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Фонарь габаритный на козырёк артикул 2PF001647031 BEHR-HELLA в Алматы

2PF001647031 BEHR-HELLA Фонарь габаритный на козырёк
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2PF001647031
Наименование Фонарь габаритный на козырёк
Тип сборки Монтаж, Резьбовое соединение
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп R10W
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки спереди справа, спереди слева, слева, справа
Высота [мм] 38
Ширина [мм] 26
Длина [мм] 100
Функция осветительного прибора со стояночным огнем
Количество функций лампы освещения 1
проверочное значение ECE-R7
Вид допуска проверено E-Typ
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
потребляемая мощность [Вт] 10
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество 4
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь габаритный на козырёк представлена по производителю HELLA с артикулом 2PF001647031. У данной детали есть аналоги с номерами: 2PF001647031, 331100, 098200800, 81252606039, I5214. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный на козырёк на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный на козырёк BEHR-HELLA с артикулом 2PF001647031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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