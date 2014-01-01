|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2PF001647031
|Наименование
|Фонарь габаритный на козырёк
|Тип сборки
|Монтаж, Резьбовое соединение
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|R10W
|Напряжение [В]
|24, 12
|Сторона установки
|спереди справа, спереди слева, слева, справа
|Высота [мм]
|38
|Ширина [мм]
|26
|Длина [мм]
|100
|Функция осветительного прибора
|со стояночным огнем
|Количество функций лампы освещения
|1
|проверочное значение
|ECE-R7
|Вид допуска
|проверено E-Typ
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|потребляемая мощность [Вт]
|10
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Количество
|4
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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