|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2NR357026051
|Наименование
|Фонарь задний п/прицеп круглый LED
|Тип сборки
|Навес
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24, 12
|Сторона установки
|сзади
|Высота [мм]
|140
|Ширина [мм]
|140
|Длина [мм]
|25
|Функция осветительного прибора
|со светом фары заднего хода, с задним противотуманным фонарем
|Количество функций лампы освещения
|2
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP67
|проверочное значение
|ECE-R7
|Длина кабеля [мм]
|300
|цвет стекла фары
|красный
|Количество светодиодов
|20
|Цвет корпуса
|черный
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|7439-92-1; свинец
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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