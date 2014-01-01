menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Фонарь задний п/прицеп круглый LED артикул 2NR357026051 BEHR-HELLA в Алматы

2NR357026051 BEHR-HELLA Фонарь задний п/прицеп круглый LED
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2NR357026051
Наименование Фонарь задний п/прицеп круглый LED
Тип сборки Навес
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки сзади
Высота [мм] 140
Ширина [мм] 140
Длина [мм] 25
Функция осветительного прибора со светом фары заднего хода, с задним противотуманным фонарем
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP67
проверочное значение ECE-R7
Длина кабеля [мм] 300
цвет стекла фары красный
Количество светодиодов 20
Цвет корпуса черный
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Если вы хотите купить фонарь задний п/прицеп круглый LED, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HELLA с артикулом 2NR357026051. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний п/прицеп круглый LED BEHR-HELLA с артикулом 2NR357026051 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0