Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки сзади Высота [мм] 140 Ширина [мм] 140 Длина [мм] 25 Функция осветительного прибора со светом фары заднего хода, с задним противотуманным фонарем Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP67 проверочное значение ECE-R7 Длина кабеля [мм] 300 цвет стекла фары красный Количество светодиодов 20 Цвет корпуса черный Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 7439-92-1; свинец

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