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Фонарь задний противотуманный артикул 2NE964169021 BEHR-HELLA в Алматы

2NE964169021 BEHR-HELLA Фонарь задний противотуманный
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2NE964169021
Наименование Фонарь задний противотуманный
Тип сборки Навес, Монтаж
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп P21W
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки слева, справа
Высота [мм] 83
Длина [мм] 83
Диаметр [мм] 123
Функция осветительного прибора с задним противотуманным фонарем
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера Плоский штекер
проверочное значение ECE-R38, E17 3808
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
цвет стекла фары красный
Цвет корпуса черный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь задний противотуманный представлена по производителю HELLA с артикулом 2NE964169021. У данной детали есть аналоги с номерами: 2NE964169021 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний противотуманный на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний противотуманный BEHR-HELLA с артикулом 2NE964169021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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