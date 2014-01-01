Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп P21W Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки слева, справа Высота [мм] 83 Длина [мм] 83 Диаметр [мм] 123 Функция осветительного прибора с задним противотуманным фонарем Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера Плоский штекер проверочное значение ECE-R38, E17 3808 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный цвет стекла фары красный Цвет корпуса черный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь задний противотуманный представлена по производителю HELLA с артикулом 2NE964169021. У данной детали есть аналоги с номерами: 2NE964169021 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний противотуманный на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.