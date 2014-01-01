|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2NE964169021
|Наименование
|Фонарь задний противотуманный
|Тип сборки
|Навес, Монтаж
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|P21W
|Напряжение [В]
|24, 12
|Сторона установки
|слева, справа
|Высота [мм]
|83
|Длина [мм]
|83
|Диаметр [мм]
|123
|Функция осветительного прибора
|с задним противотуманным фонарем
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|проверочное значение
|ECE-R38, E17 3808
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|цвет стекла фары
|красный
|Цвет корпуса
|черный
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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