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Фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ, Голаз артикул 2NE959011501 BEHR-HELLA в Алматы

2NE959011501 BEHR-HELLA Фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ, Голаз
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2NE959011501
Наименование Фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ, Голаз
Тип сборки Монтаж
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 12, 24
Сторона установки сзади
Длина [мм] 40
Диаметр [мм] 83
Функция осветительного прибора с задним противотуманным фонарем (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K7, IP6K9K
проверочное значение ECE-R38, E4 11391, ECE-R10, E4 42741
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 12
цвет стекла фары прозрачный
Длина кабеля [мм] 2500
Цвет корпуса черный
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Запчасть фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ Голаз представлена по производителю HELLA с артикулом 2NE959011501. У данной детали есть аналоги с номерами: 2NE959011501 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ Голаз на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ, Голаз BEHR-HELLA с артикулом 2NE959011501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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