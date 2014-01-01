Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 12, 24 Сторона установки сзади Длина [мм] 40 Диаметр [мм] 83 Функция осветительного прибора с задним противотуманным фонарем (LED) Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP6K7, IP6K9K проверочное значение ECE-R38, E4 11391, ECE-R10, E4 42741 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 12 цвет стекла фары прозрачный Длина кабеля [мм] 2500 Цвет корпуса черный Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 7439-92-1; свинец

Запчасть фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ Голаз представлена по производителю HELLA с артикулом 2NE959011501. У данной детали есть аналоги с номерами: 2NE959011501 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ Голаз на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.