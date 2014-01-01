|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2NE959011501
|Наименование
|Фонарь противотуманный задний LED ЛиАЗ, Голаз
|Тип сборки
|Монтаж
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|12, 24
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|40
|Диаметр [мм]
|83
|Функция осветительного прибора
|с задним противотуманным фонарем (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP6K7, IP6K9K
|проверочное значение
|ECE-R38, E4 11391, ECE-R10, E4 42741
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Количество светодиодов
|12
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Длина кабеля [мм]
|2500
|Цвет корпуса
|черный
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|7439-92-1; свинец
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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