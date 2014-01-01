|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2NE011172487
|Наименование
|Фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор
|Тип сборки
|Навес
|Тип крепления
|трехточечное крепление
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|сзади
|Высота [мм]
|64
|Диаметр [мм]
|55
|Функция осветительного прибора
|с задним противотуманным фонарем (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP6K9K
|проверочное значение
|CCC, ECE-R38, ECE-R10
|Количество светодиодов
|6
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Длина кабеля [мм]
|500
|Цвет корпуса
|серый
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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