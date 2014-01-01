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Фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор артикул 2NE011172487 BEHR-HELLA в Алматы

2NE011172487 BEHR-HELLA Фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2NE011172487
Наименование Фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор
Тип сборки Навес
Тип крепления трехточечное крепление
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки сзади
Высота [мм] 64
Диаметр [мм] 55
Функция осветительного прибора с задним противотуманным фонарем (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
проверочное значение CCC, ECE-R38, ECE-R10
Количество светодиодов 6
цвет стекла фары прозрачный
Длина кабеля [мм] 500
Цвет корпуса серый
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор представлена по производителю HELLA с артикулом 2NE011172487. У данной детали есть аналоги с номерами: 2NE011172487 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь противотуманный задний LED 24 VПАЗ Вектор BEHR-HELLA с артикулом 2NE011172487 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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