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Фонарь освещения номерного знака артикул 2KA340828001 BEHR-HELLA в Алматы

2KA340828001 BEHR-HELLA Фонарь освещения номерного знака
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2KA340828001
Наименование Фонарь освещения номерного знака
Тип сборки Навес, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп C5W
Напряжение [В] 24
Сторона установки боковая навеска
Высота [мм] 56
Ширина [мм] 61
Длина [мм] 105
Функция осветительного прибора с освещением номерного знака
Количество функций лампы освещения 1
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема EASYCONN
проверочное значение ECE-R4, E1 00597
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Длина кабеля [мм] 500
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары прозрачный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с лампами накаливания
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь освещения номерного знака представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA340828001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2KA340828001, ELO0070067. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь освещения номерного знака на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь освещения номерного знака BEHR-HELLA с артикулом 2KA340828001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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