|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA340828001
|Наименование
|Фонарь освещения номерного знака
|Тип сборки
|Навес, закреплено болтами / шурупами
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|C5W
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|боковая навеска
|Высота [мм]
|56
|Ширина [мм]
|61
|Длина [мм]
|105
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака
|Количество функций лампы освещения
|1
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|EASYCONN
|проверочное значение
|ECE-R4, E1 00597
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Длина кабеля [мм]
|500
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с лампами накаливания
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с лампой накаливания
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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