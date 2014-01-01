Тип ламп C5W Напряжение [В] 24 Сторона установки боковая навеска Высота [мм] 56 Ширина [мм] 61 Длина [мм] 105 Функция осветительного прибора с освещением номерного знака Количество функций лампы освещения 1 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема EASYCONN проверочное значение ECE-R4, E1 00597 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Длина кабеля [мм] 500 Цвет корпуса черный цвет стекла фары прозрачный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с лампами накаливания Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь освещения номерного знака представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA340828001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2KA340828001, ELO0070067. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь освещения номерного знака на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.