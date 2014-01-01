|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA340118001
|Наименование
|Фонарь освещения номерного знака, Универсальный 2KA340118001
|проверочное значение
|ECE
|Количество функций лампы освещения
|1
|Цвет
|черный
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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