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Фонарь освещения регистрационного знака Krone LED артикул 2KA012271231 BEHR-HELLA в Алматы

2KA012271231 BEHR-HELLA Фонарь освещения регистрационного знака Krone LED
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2KA012271231
Наименование Фонарь освещения регистрационного знака Krone LED
Тип сборки Навес, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки боковая навеска
Высота [мм] 63
Ширина [мм] 66
Длина [мм] 93
Функция осветительного прибора с освещением номерного знака (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера Плоский штекерный патрон
Тип защиты (IP-код) IP5K9K
проверочное значение ECE-R4, E23 0032, ECE-R10, E1 47294
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Количество светодиодов 2
Длина кабеля [мм] 2000
Цвет корпуса белый
цвет стекла фары прозрачный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Электромагнитная совместимость, с проводом
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Если вы хотите купить фонарь освещения регистрационного знака Крона LED, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA012271231. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь освещения регистрационного знака Krone LED BEHR-HELLA с артикулом 2KA012271231 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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