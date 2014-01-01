Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки внешний Высота [мм] 63 Ширина [мм] 66 Длина [мм] 93 Функция осветительного прибора с освещением номерного знака (LED) Количество функций лампы освещения 1 Тип защиты (IP-код) IP5K9K проверочное значение ECE Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Количество светодиодов 2 Длина кабеля [мм] 1300 Цвет корпуса серый цвет стекла фары прозрачный Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

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