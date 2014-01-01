|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA012271071
|Наименование
|Фонарь освещения регистрационного знака Krone LED
|Тип сборки
|Навес
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24, 12
|Сторона установки
|внешний
|Высота [мм]
|63
|Ширина [мм]
|66
|Длина [мм]
|93
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Тип защиты (IP-код)
|IP5K9K
|проверочное значение
|ECE
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Количество светодиодов
|2
|Длина кабеля [мм]
|1300
|Цвет корпуса
|серый
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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