Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы проверочное значение ECE Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Цвет черный Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп C5W Функция осветительного прибора с освещением номерного знака Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous

Запчасть фонарь освещения номерного знака представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA005049011. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь освещения номерного знака, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.