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Фонарь освещения номерного знака артикул 2KA005049011 BEHR-HELLA в Алматы

2KA005049011 BEHR-HELLA Фонарь освещения номерного знака
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2KA005049011
Наименование Фонарь освещения номерного знака
Тип сборки Монтаж
Сторона установки слева, справа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 24
Количество функций лампы освещения 1
Цвет черный
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп C5W
Функция осветительного прибора с освещением номерного знака
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous
Запчасть фонарь освещения номерного знака представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA005049011. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь освещения номерного знака, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь освещения номерного знака BEHR-HELLA с артикулом 2KA005049011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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