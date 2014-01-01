|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA005049011
|Наименование
|Фонарь освещения номерного знака
|Тип сборки
|Монтаж
|Сторона установки
|слева, справа
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с лампой накаливания, с держателем лампы
|проверочное значение
|ECE
|Напряжение [В]
|24
|Количество функций лампы освещения
|1
|Цвет
|черный
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|C5W
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фонарь освещения номерного знака BEHR-HELLA с артикулом 2KA005049011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита