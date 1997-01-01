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Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20 артикул 2KA003389081 BEHR-HELLA в Алматы

2KA003389081 BEHR-HELLA Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2KA003389081
Наименование Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20
Тип сборки Навес, Бронированное резьбовое соединение
Сторона установки слева, справа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы
проверочное значение ECE
Количество функций лампы освещения 1
Цвет черный
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп P21W
Функция осветительного прибора с освещением номерного знака
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь подсветки номера Ман 2-серии Ф90 (1986-1997)/3-серии ф2000 (1994-20 представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA003389081. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь подсветки номера Ман 2-серии Ф90 (1986-1997)/3-серии ф2000 (1994-20, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20 BEHR-HELLA с артикулом 2KA003389081 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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