Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы проверочное значение ECE Количество функций лампы освещения 1 Цвет черный Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп P21W Функция осветительного прибора с освещением номерного знака Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь подсветки номера Ман 2-серии Ф90 (1986-1997)/3-серии ф2000 (1994-20 представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA003389081. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь подсветки номера Ман 2-серии Ф90 (1986-1997)/3-серии ф2000 (1994-20, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.