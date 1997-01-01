|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA003389081
|Наименование
|Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20
|Тип сборки
|Навес, Бронированное резьбовое соединение
|Сторона установки
|слева, справа
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с держателем лампы
|проверочное значение
|ECE
|Количество функций лампы освещения
|1
|Цвет
|черный
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|P21W
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фонарь подсветки номера Ман 2-серии F90 (1986-1997)/3-серии F2000 (1994-20 BEHR-HELLA с артикулом 2KA003389081 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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