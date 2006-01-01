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Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной артикул 2KA003389061 BEHR-HELLA в Алматы

2KA003389061 BEHR-HELLA Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2KA003389061
Наименование Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной
Тип сборки Навес, Резьбовое соединение
Длина [мм] 102
Ширина [мм] 55
Высота [мм] 56,5
Сторона установки сзади, слева, справа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы
Напряжение [В] 12, 24
Количество функций лампы освещения 1
Цвет корпуса черный
Тип корпуса Пластмассовый корпус
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп R10W
Функция осветительного прибора с освещением номерного знака
цвет стекла фары прозрачный
Материал полимерный материал
Исполнение штекера Плоский штекер
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный, проверено E-Typ, с сертификатом TÜV®, проверен обществом автотракторных инженеров(SAE)
проверочное значение ECE, SAE, CCC
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
SVHC 7439-92-1; свинец
Запчасть подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт продаются по одной представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA003389061. Применяется на Шмитц, Schmitz, Krone, Крона, Koegel, Кегель, Trailor, Трейлор, Wielton, Велтон. У данной детали есть аналоги с номерами: 02727, 0867931, 098254161, 098254162, 1008657, 1008682, 11971. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт продаются по одной, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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Если хотите купить Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной BEHR-HELLA с артикулом 2KA003389061 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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