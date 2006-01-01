|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2KA003389061
|Наименование
|Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной
|Тип сборки
|Навес, Резьбовое соединение
|Длина [мм]
|102
|Ширина [мм]
|55
|Высота [мм]
|56,5
|Сторона установки
|сзади, слева, справа
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с держателем лампы
|Напряжение [В]
|12, 24
|Количество функций лампы освещения
|1
|Цвет корпуса
|черный
|Тип корпуса
|Пластмассовый корпус
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|R10W
|Функция осветительного прибора
|с освещением номерного знака
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Материал
|полимерный материал
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный, проверено E-Typ, с сертификатом TÜV®, проверен обществом автотракторных инженеров(SAE)
|проверочное значение
|ECE, SAE, CCC
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
|SVHC
|7439-92-1; свинец
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
618 D (668.321, 668.322, 668.323)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 813 (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 816 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 818 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
613 D, 614 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
615 D, 616 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Одноосный тягач
618 D (669.599, 669.899)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
618 D
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 D (670.321, 670.322)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
618 D
2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
818 D (670.351, 670.352, 670.353)
2006.09 - 2013.12
Если хотите купить Подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт, продаются по одной BEHR-HELLA с артикулом 2KA003389061 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита