Ширина [мм] 55 Высота [мм] 56,5 Сторона установки сзади, слева, справа Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы Напряжение [В] 12, 24 Количество функций лампы освещения 1 Цвет корпуса черный Тип корпуса Пластмассовый корпус Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп R10W Функция осветительного прибора с освещением номерного знака цвет стекла фары прозрачный Материал полимерный материал Исполнение штекера Плоский штекер Вид допуска ADR/GGVS- проверенный, проверено E-Typ, с сертификатом TÜV®, проверен обществом автотракторных инженеров(SAE) проверочное значение ECE, SAE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами! SVHC 7439-92-1; свинец

Запчасть подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт продаются по одной представлена по производителю HELLA с артикулом 2KA003389061. Применяется на Шмитц, Schmitz, Krone, Крона, Koegel, Кегель, Trailor, Трейлор, Wielton, Велтон. У данной детали есть аналоги с номерами: 02727, 0867931, 098254161, 098254162, 1008657, 1008682, 11971. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подсветка номера универсальная черная 2KA 003 389-061 в коробке 2 шт продаются по одной, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.