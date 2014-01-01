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Дополнительный фонарь сигнал торможения артикул 2DA959580551 BEHR-HELLA в Алматы

2DA959580551 BEHR-HELLA Дополнительный фонарь сигнал торможения
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2DA959580551
Наименование Дополнительный фонарь сигнал торможения
Тип сборки Монтаж
Тип крепления для горизонтального укрепления
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 12
Сторона установки сзади
Функция осветительного прибора со стоп-сигналом (тормозным светом) (LED)
Количество функций лампы освещения 1
проверочное значение ECE-R7, E4 7587, SAE, CCC
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
Длина кабеля [мм] 3500
Количество светодиодов 12
цвет стекла фары прозрачный
Цвет излучения светодиода красный
Цвет корпуса серый
потребляемая мощность [Вт] 3
Сила тока [A] 0,16
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Дополнительный фонарь сигнал торможения BEHR-HELLA с артикулом 2DA959580551 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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