|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2DA959580551
|Наименование
|Дополнительный фонарь сигнал торможения
|Тип сборки
|Монтаж
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|12
|Сторона установки
|сзади
|Функция осветительного прибора
|со стоп-сигналом (тормозным светом) (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|проверочное значение
|ECE-R7, E4 7587, SAE, CCC
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP6K9K
|Длина кабеля [мм]
|3500
|Количество светодиодов
|12
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Цвет излучения светодиода
|красный
|Цвет корпуса
|серый
|потребляемая мощность [Вт]
|3
|Сила тока [A]
|0,16
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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