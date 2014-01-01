menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор артикул 2DA011172467 BEHR-HELLA в Алматы

2DA011172467 BEHR-HELLA Фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2DA011172467
Наименование Фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор
Тип сборки Навес
Тип ламп светодиодный
Тип осветительного прибора светодиодный
Напряжение [В] 24
Количество светодиодов 6
Количество функций лампы освещения 1
Длина кабеля [мм] 500
Функция осветительного прибора со стоп-сигналом (тормозным светом) (LED)
цвет стекла фары прозрачный
проверочное значение ECE, CCC
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор представлена по производителю HELLA с артикулом 2DA011172467. У данной детали есть аналоги с номерами: 2DA011172467 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор BEHR-HELLA с артикулом 2DA011172467 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0