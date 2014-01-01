Тип осветительного прибора светодиодный Напряжение [В] 24 Количество светодиодов 6 Количество функций лампы освещения 1 Длина кабеля [мм] 500 Функция осветительного прибора со стоп-сигналом (тормозным светом) (LED) цвет стекла фары прозрачный проверочное значение ECE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор представлена по производителю HELLA с артикулом 2DA011172467. У данной детали есть аналоги с номерами: 2DA011172467 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь стоп-сигнала задний LED 24 V ПАЗ Вектор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.