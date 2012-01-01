Тип ламп P21W Напряжение [В] 12, 24 Сторона установки справа, слева Высота [мм] 83 Длина [мм] 123 Функция осветительного прибора с мигающим огнем, со светом фары заднего хода Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера Плоский штекер проверочное значение ECE, E17 9801 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Тип корпуса Пластмассовый корпус Цвет корпуса черный цвет стекла фары белый, желтый Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь задний ход и поворот представлена по производителю HELLA с артикулом 2BN964169051. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BN964169051 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний ход и поворот на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.