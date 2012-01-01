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Фонарь задний ход и поворот артикул 2BN964169051 BEHR-HELLA в Алматы

2BN964169051 BEHR-HELLA Фонарь задний ход и поворот
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BN964169051
Наименование Фонарь задний ход и поворот
Тип сборки Навес, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания
Тип ламп P21W
Напряжение [В] 12, 24
Сторона установки справа, слева
Высота [мм] 83
Длина [мм] 123
Функция осветительного прибора с мигающим огнем, со светом фары заднего хода
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера Плоский штекер
проверочное значение ECE, E17 9801
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Тип корпуса Пластмассовый корпус
Цвет корпуса черный
цвет стекла фары белый, желтый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь задний ход и поворот представлена по производителю HELLA с артикулом 2BN964169051. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BN964169051 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний ход и поворот на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний ход и поворот BEHR-HELLA с артикулом 2BN964169051 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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