|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BN964169051
|Наименование
|Фонарь задний ход и поворот
|Тип сборки
|Навес, закреплено болтами / шурупами
|Тип осветительного прибора
|Технология ламп накаливания
|Тип ламп
|P21W
|Напряжение [В]
|12, 24
|Сторона установки
|справа, слева
|Высота [мм]
|83
|Длина [мм]
|123
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем, со светом фары заднего хода
|Количество функций лампы освещения
|2
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|проверочное значение
|ECE, E17 9801
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Тип корпуса
|Пластмассовый корпус
|Цвет корпуса
|черный
|цвет стекла фары
|белый, желтый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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