|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BM008355017
|Наименование
|Дополнительный проблесковый маячок - автомобиля - 24V Hella
|Тип сборки
|Резьбовое соединение
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Напряжение [В]
|24, 12
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|PY21W
|Сторона установки
|боковая навеска
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем
|Высота [мм]
|52
|Длина [мм]
|140
|Ширина [мм]
|78
|проверочное значение
|ECE-R6
|Исполнение штекера
|Папа
|Количество функций лампы освещения
|1
|Цвет
|прозрачный
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Количество проводов
|2
|Количество
|30
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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