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Дополнительный проблесковый маячок - автомобиля - 24V Hella артикул 2BM008355017 BEHR-HELLA в Алматы

2BM008355017 BEHR-HELLA Дополнительный проблесковый маячок - автомобиля - 24V Hella
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BM008355017
Наименование Дополнительный проблесковый маячок - автомобиля - 24V Hella
Тип сборки Резьбовое соединение
Тип крепления для горизонтального укрепления
Напряжение [В] 24, 12
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп PY21W
Сторона установки боковая навеска
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
Высота [мм] 52
Длина [мм] 140
Ширина [мм] 78
проверочное значение ECE-R6
Исполнение штекера Папа
Количество функций лампы освещения 1
Цвет прозрачный
цвет стекла фары прозрачный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество проводов 2
Количество 30
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть дополнительный проблесковый маячок автомобиля 24V Хелла представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM008355-017. У данной детали есть аналоги с номерами: Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дополнительный проблесковый маячок автомобиля 24V Хелла, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Дополнительный проблесковый маячок - автомобиля - 24V Hella BEHR-HELLA с артикулом 2BM008355017 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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