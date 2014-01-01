Напряжение [В] 24, 12 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп PY21W Сторона установки боковая навеска Функция осветительного прибора с мигающим огнем Высота [мм] 52 Длина [мм] 140 Ширина [мм] 78 проверочное значение ECE-R6 Исполнение штекера Папа Количество функций лампы освещения 1 Цвет прозрачный цвет стекла фары прозрачный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество проводов 2 Количество 30 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть дополнительный проблесковый маячок автомобиля 24V Хелла представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM008355-017. У данной детали есть аналоги с номерами: Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дополнительный проблесковый маячок автомобиля 24V Хелла, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.