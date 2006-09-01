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Фонарь указателя поворота / автомобиль коммерческого назначения 24V артикул 2BM006692021 BEHR-HELLA в Алматы

2BM006692021 BEHR-HELLA Фонарь указателя поворота / автомобиль коммерческого назначения 24V
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BM006692021
Наименование Фонарь указателя поворота / автомобиль коммерческого назначения 24V
Сторона установки справа, боковая навеска
Тип сборки Навес, Резьбовое соединение
Тип крепления для горизонтального укрепления
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без лампы накаливания, с держателем лампы
Напряжение [В] 12, 24
Тип ламп P21W
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания, Галоген
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
Количество функций лампы освещения 1
Высота [мм] 48
Длина [мм] 140
Ширина [мм] 51
Цвет желтый
цвет стекла фары желтый
проверочное значение CCC, ECE, ECE-R6
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Исполнение штекера Папа
Количество проводов 2
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 24V представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM006692021. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 24V, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 2006.09 - 2013.12

Если хотите купить Фонарь указателя поворота / автомобиль коммерческого назначения 24V BEHR-HELLA с артикулом 2BM006692021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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