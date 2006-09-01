Тип крепления для горизонтального укрепления Дополнительный артикул / Дополнительная информация без лампы накаливания, с держателем лампы Напряжение [В] 12, 24 Тип ламп P21W Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания, Галоген Функция осветительного прибора с мигающим огнем Количество функций лампы освещения 1 Высота [мм] 48 Длина [мм] 140 Ширина [мм] 51 Цвет желтый цвет стекла фары желтый проверочное значение CCC, ECE, ECE-R6 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный Исполнение штекера Папа Количество проводов 2 Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 24V представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM006692021. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 24V, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.