Тип крепления для горизонтального укрепления Напряжение [В] 12, 24 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без лампы накаливания, с держателем лампы Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания, Галоген Тип ламп P21W Количество функций лампы освещения 1 Функция осветительного прибора с мигающим огнем Высота [мм] 48 Длина [мм] 140 Ширина [мм] 51 цвет стекла фары желтый Вид допуска ADR/GGVS- проверенный проверочное значение ECE-R6, CCC, ECE Исполнение штекера Папа Цвет желтый Количество проводов 2 Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 12V представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM006692011. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь указателя поворота автомобиль коммерческого назначения 12V, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.