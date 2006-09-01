|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BM006692011
|Наименование
|Фонарь указателя поворота / автомобиль коммерческого назначения 12V
|Тип сборки
|Навес, Резьбовое соединение
|Сторона установки
|слева, боковая навеска
|Тип крепления
|для горизонтального укрепления
|Напряжение [В]
|12, 24
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без лампы накаливания, с держателем лампы
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Тип осветительного прибора
|Технология ламп накаливания, Галоген
|Тип ламп
|P21W
|Количество функций лампы освещения
|1
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем
|Высота [мм]
|48
|Длина [мм]
|140
|Ширина [мм]
|51
|цвет стекла фары
|желтый
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|проверочное значение
|ECE-R6, CCC, ECE
|Исполнение штекера
|Папа
|Цвет
|желтый
|Количество проводов
|2
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
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2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
818 D (670.351, 670.352, 670.353)
2006.09 - 2013.12
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