Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Тип ламп P21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары желтый проверочное значение ECE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

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