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Поворотник Мерседес 814 правый артикул 2BM004312061 BEHR-HELLA в Алматы

2BM004312061 BEHR-HELLA Поворотник Мерседес 814 правый
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BM004312061
Наименование Поворотник Мерседес 814 правый
Тип сборки Монтаж
Сторона установки справа, боковая установка
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания
Напряжение [В] 24
Количество функций лампы освещения 1
Тип ламп P21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары желтый
проверочное значение ECE, CCC
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Если вы хотите купить поворотник Мерседес 814 правый, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes 814. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HELLA с артикулом 2BM004312061. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008205321, A0008205321, I7428. Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя HELLA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поворотник Мерседес 814 правый BEHR-HELLA с артикулом 2BM004312061 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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