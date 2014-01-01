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Дополнительный проблесковый маячок артикул 2BM003647021 BEHR-HELLA в Алматы

2BM003647021 BEHR-HELLA Дополнительный проблесковый маячок
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BM003647021
Наименование Дополнительный проблесковый маячок
Тип сборки Монтаж
Сторона установки слева, справа, боковая установка
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы, без лампы накаливания
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 12
Количество функций лампы освещения 1
Тип ламп W5W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары желтый
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Дополнительный проблесковый маячок BEHR-HELLA с артикулом 2BM003647021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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