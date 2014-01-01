Тип ламп R5W, P21W Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки слева, спереди, справа Высота [мм] 83 Диаметр [мм] 123 Функция осветительного прибора со стояночным огнем, с мигающим огнем Количество функций лампы освещения 2 Исполнение штекера Плоский штекер проверочное значение ECE-R6, ECE-R7 Вид допуска ADR/GGVS- проверенный цвет стекла фары желтый, белый Цвет корпуса черный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11 6228 представлена по производителю HELLA с артикулом 2BE964169071. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BE964169071 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11 6228 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.