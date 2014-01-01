|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BE964169071
|Наименование
|Фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11, 6228
|Тип сборки
|Навес, закреплено болтами / шурупами
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|R5W, P21W
|Напряжение [В]
|24, 12
|Сторона установки
|слева, спереди, справа
|Высота [мм]
|83
|Диаметр [мм]
|123
|Функция осветительного прибора
|со стояночным огнем, с мигающим огнем
|Количество функций лампы освещения
|2
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|проверочное значение
|ECE-R6, ECE-R7
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|цвет стекла фары
|желтый, белый
|Цвет корпуса
|черный
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без лампы накала
|Количество
|1
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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