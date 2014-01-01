menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11, 6228 артикул 2BE964169071 BEHR-HELLA в Алматы

2BE964169071 BEHR-HELLA Фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11, 6228
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BE964169071
Наименование Фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11, 6228
Тип сборки Навес, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп R5W, P21W
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки слева, спереди, справа
Высота [мм] 83
Диаметр [мм] 123
Функция осветительного прибора со стояночным огнем, с мигающим огнем
Количество функций лампы освещения 2
Исполнение штекера Плоский штекер
проверочное значение ECE-R6, ECE-R7
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
цвет стекла фары желтый, белый
Цвет корпуса черный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11 6228 представлена по производителю HELLA с артикулом 2BE964169071. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BE964169071 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11 6228 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь передний комбинированный Голаз 525110-11, 6228 BEHR-HELLA с артикулом 2BE964169071 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0