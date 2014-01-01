Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания проверочное значение ECE Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Цвет указателей поворота белый Тип ламп PY21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары прозрачный парные номера артикулов 2BA 247 016-041 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь поворотов Мерседес левый представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA247016031. У данной детали есть аналоги с номерами: 011407540640, 4401511LUE, 463562, 9738200521, 98222230, A9738200521, MB505496. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь поворотов Мерседес левый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.