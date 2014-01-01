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Фонарь поворотов MB левый артикул 2BA247016031 BEHR-HELLA в Алматы

2BA247016031 BEHR-HELLA Фонарь поворотов MB левый
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA247016031
Наименование Фонарь поворотов MB левый
Сторона установки слева
Тип сборки штык
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 24
Количество функций лампы освещения 1
Цвет указателей поворота белый
Тип ламп PY21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары прозрачный
парные номера артикулов 2BA 247 016-041
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь поворотов Мерседес левый представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA247016031. У данной детали есть аналоги с номерами: 011407540640, 4401511LUE, 463562, 9738200521, 98222230, A9738200521, MB505496. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь поворотов Мерседес левый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь поворотов MB левый BEHR-HELLA с артикулом 2BA247016031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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