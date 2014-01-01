Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания проверочное значение ECE Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Цвет указателей поворота белый Тип ламп PY21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем парные номера артикулов 2BA 247 015-031 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь указателя поворота правый Аксор '04-> (ресничка) представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA247015041. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA247015041, 4401512RUE, 463552, 463552OEM, 23100026, MB505404, 9408200421. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота правый Аксор '04-> (ресничка) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.