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Фонарь указателя поворота правый AXOR '04-> (ресничка) артикул 2BA247015041 BEHR-HELLA в Алматы

2BA247015041 BEHR-HELLA Фонарь указателя поворота правый AXOR '04-> (ресничка)
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA247015041
Наименование Фонарь указателя поворота правый AXOR '04-> (ресничка)
Сторона установки справа
Тип сборки штык
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с лампой накаливания, с держателем лампы
Тип осветительного прибора Технология ламп накаливания
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 24
Количество функций лампы освещения 1
Цвет указателей поворота белый
Тип ламп PY21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
парные номера артикулов 2BA 247 015-031
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь указателя поворота правый Аксор '04-> (ресничка) представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA247015041. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA247015041, 4401512RUE, 463552, 463552OEM, 23100026, MB505404, 9408200421. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота правый Аксор '04-> (ресничка) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь указателя поворота правый AXOR '04-> (ресничка) BEHR-HELLA с артикулом 2BA247015041 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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