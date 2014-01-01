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Указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор артикул 2BA011172437 BEHR-HELLA в Алматы

2BA011172437 BEHR-HELLA Указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA011172437
Наименование Указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор
Тип сборки Навес, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора светодиодный
Тип ламп светодиодный
Напряжение [В] 24
Сторона установки сзади
Высота [мм] 64
Диаметр [мм] 55
Функция осветительного прибора с мигающим огнем (LED)
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера открытые концы кабеля
Тип защиты (IP-код) IP6K9K
проверочное значение CCC, ECE-R6
Количество светодиодов 6
цвет стекла фары прозрачный
Длина кабеля [мм] 500
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с контролем отказа проблесковых маячков
Количество 20
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA011172437. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA011172437 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор BEHR-HELLA с артикулом 2BA011172437 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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