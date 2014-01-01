Тип ламп светодиодный Напряжение [В] 24 Сторона установки сзади Высота [мм] 64 Диаметр [мм] 55 Функция осветительного прибора с мигающим огнем (LED) Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера открытые концы кабеля Тип защиты (IP-код) IP6K9K проверочное значение CCC, ECE-R6 Количество светодиодов 6 цвет стекла фары прозрачный Длина кабеля [мм] 500 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с контролем отказа проблесковых маячков Количество 20 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA011172437. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA011172437 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.