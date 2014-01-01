|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BA011172437
|Наименование
|Указатель поворота задний LED 24V ПАЗ Вектор
|Тип сборки
|Навес, закреплено болтами / шурупами
|Тип осветительного прибора
|светодиодный
|Тип ламп
|светодиодный
|Напряжение [В]
|24
|Сторона установки
|сзади
|Высота [мм]
|64
|Диаметр [мм]
|55
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем (LED)
|Количество функций лампы освещения
|1
|Исполнение штекера
|открытые концы кабеля
|Тип защиты (IP-код)
|IP6K9K
|проверочное значение
|CCC, ECE-R6
|Количество светодиодов
|6
|цвет стекла фары
|прозрачный
|Длина кабеля [мм]
|500
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с контролем отказа проблесковых маячков
|Количество
|20
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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