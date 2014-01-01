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Фонарь указателя поворота (стекло серое) Hella артикул 2BA008221041 BEHR-HELLA в Алматы

2BA008221041 BEHR-HELLA Фонарь указателя поворота (стекло серое) Hella
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA008221041
Наименование Фонарь указателя поворота (стекло серое) Hella
Тип сборки Монтаж, закреплено болтами / шурупами
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп PY21W
Напряжение [В] 24, 12
Сторона установки справа, сзади, слева
Высота [мм] 88
Диаметр [мм] 55
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
Количество функций лампы освещения 1
Исполнение штекера Плоский штекер
Тип защиты (IP-код) IPX9K, IP5KX
проверочное значение ECE-R6, CCC
цвет стекла фары серый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Количество 1
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь указателя поворота (стекло серое) Хелла представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA008221041. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA008221041 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота (стекло серое) Хелла на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь указателя поворота (стекло серое) Hella BEHR-HELLA с артикулом 2BA008221041 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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