Тип ламп PY21W Напряжение [В] 24, 12 Сторона установки справа, сзади, слева Высота [мм] 88 Диаметр [мм] 55 Функция осветительного прибора с мигающим огнем Количество функций лампы освещения 1 Исполнение штекера Плоский штекер Тип защиты (IP-код) IPX9K, IP5KX проверочное значение ECE-R6, CCC цвет стекла фары серый Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Количество 1 Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь указателя поворота (стекло серое) Хелла представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA008221041. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA008221041 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота (стекло серое) Хелла на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.