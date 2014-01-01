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Фонарь указателя поворота передний D 55 мм артикул 2BA008221001 BEHR-HELLA в Алматы

2BA008221001 BEHR-HELLA Фонарь указателя поворота передний D 55 мм
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA008221001
Наименование Фонарь указателя поворота передний D 55 мм
Тип сборки Монтаж
Сторона установки слева, справа, спереди
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала
Напряжение [В] 12, 24
Количество функций лампы освещения 1
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп PY21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары прозрачный
проверочное значение ECE, CCC
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть фонарь указателя поворота передний D 55 мм представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA008221001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA008221001, 224550, 2BA008221007, 88252256026, 70324423, 70347709. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота передний D 55 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь указателя поворота передний D 55 мм BEHR-HELLA с артикулом 2BA008221001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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