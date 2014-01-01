Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Напряжение [В] 12, 24 Количество функций лампы освещения 1 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп PY21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары прозрачный проверочное значение ECE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь указателя поворота передний D 55 мм представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA008221001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA008221001, 224550, 2BA008221007, 88252256026, 70324423, 70347709. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота передний D 55 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя HELLA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.