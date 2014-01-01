Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без лампы накала Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы проверочное значение ECE Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп P21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары желтый Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть поворотник МАН Ф90 левый правый представлена по производителю BEHR с артикулом 2BA007840001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA007840001, 505570, 331040, 331041, 81253206068, 81253206077, 81253206078. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поворотник МАН Ф90 левый правый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BEHR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.