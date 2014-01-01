Напряжение [В] 12 Количество функций лампы освещения 1 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп PY21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары прозрачный парные номера артикулов 2BA 007 016-031 проверочное значение ECE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть фонарь поворотов Мерседес SPRINTER 2/95-> RH белый представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA007016041. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь поворотов Мерседес SPRINTER 2/95-> RH белый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HELLA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.